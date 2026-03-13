Böylesi ancak fıkralarda olur! Tek penaltı kullanmak için 226 km gidecekler
Edirne Süper Amatör Futbol Ligi’nde İpsalaspor ile Yeniimaret Spor arasında oynanan ve 3-3 devam eden maçta ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 90+7’nci dakikasında verilen penaltı kararının ardından ev sahibi takım kalecisinin kaleye geçmemesi üzerine hakem maçı tatil etti. Yeniimaret Spor’un İpsala Şehir Stadı’nda penaltıyı kullanmasına karar verilirken, kulüp yetkilileri yalnızca bir penaltı atışı için 226 kilometre yol katetmek zorunda kalacak olmalarına tepki gösterdi.
Edirne Süper Amatör Futbol Ligi’nin 1 Mart'ta oynanan 13’üncü haftasındaki maçta, İpsalaspor ile Yeniimaret Spor, İpsala Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3-3 berabere devam eden maçın 90+7'nci dakikasında Yeniimaret Spor penaltı kazandı. Penaltı kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyince hakem maçı tatil etti. Edirne Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından penaltı atışının 18 Mart'ta saat 16.00'da İpsala Şehir Stadı'nda kullanılmasına karar verildi.
KULÜPTEN KARARA TEPKİ
Yeniimaret Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan karar doğrultusunda kulübün yalnızca bir penaltı atışının kullandırılması için Edirne ile İpsala ilçesi arasında gidiş-dönüş toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda bırakıldığı belirtilerek, "Amatör şartlarda, sınırlı maddi imkanlarla mücadele eden kulübümüz için bu durum büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Ulaşım, yakıt ve organizasyon giderleri düşünüldüğünde, sporcularımızın ve kulübümüzün emeği adeta yok sayılmıştır. Amatör futbolun emekle, fedakarlıkla ayakta durduğu bir ortamda, kulüplerin zaten zor olan maddi şartları hiçe sayılarak verilen bu kararları kınıyoruz. Futbolun sahada oynanıp sahada tamamlanması gerekirken alınan bu karar, sporun ruhuna ve adaletine gölge düşürmüştür. Yetkili kurumları daha adil, daha dikkatli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor; kulübümüzün ve sporcularımızın emeğinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denildi.