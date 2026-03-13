Böylesi ancak fıkralarda olur! Tek penaltı kullanmak için 226 km gidecekler

Edirne Süper Amatör Futbol Ligi’nin 1 Mart'ta oynanan 13’üncü haftasındaki maçta, İpsalaspor ile Yeniimaret Spor, İpsala Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3-3 berabere devam eden maçın 90+7'nci dakikasında Yeniimaret Spor penaltı kazandı. Penaltı kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyince hakem maçı tatil etti. Edirne Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından penaltı atışının 18 Mart'ta saat 16.00'da İpsala Şehir Stadı'nda kullanılmasına karar verildi.

KULÜPTEN KARARA TEPKİ

Yeniimaret Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan karar doğrultusunda kulübün yalnızca bir penaltı atışının kullandırılması için Edirne ile İpsala ilçesi arasında gidiş-dönüş toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda bırakıldığı belirtilerek, "Amatör şartlarda, sınırlı maddi imkanlarla mücadele eden kulübümüz için bu durum büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Ulaşım, yakıt ve organizasyon giderleri düşünüldüğünde, sporcularımızın ve kulübümüzün emeği adeta yok sayılmıştır. Amatör futbolun emekle, fedakarlıkla ayakta durduğu bir ortamda, kulüplerin zaten zor olan maddi şartları hiçe sayılarak verilen bu kararları kınıyoruz. Futbolun sahada oynanıp sahada tamamlanması gerekirken alınan bu karar, sporun ruhuna ve adaletine gölge düşürmüştür. Yetkili kurumları daha adil, daha dikkatli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor; kulübümüzün ve sporcularımızın emeğinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denildi.