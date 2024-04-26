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Sosyal Medya Böylesi ancak fıkralarda olur! Mahkumların kazdıkları tünel bakın nereye çıktı
Sosyal Medya

Böylesi ancak fıkralarda olur! Mahkumların kazdıkları tünel bakın nereye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:58:00 -

Venezuela'da mahkumların hapishaneden kaçmak için kazdıkları tünel polis karakoluna çıktı.

Venezuela'da mahkumlar hapishaneden kaçmak için tünel kazdı. Ama hesaba katmadıkları ilginç bir şey oldu. Tünelin sonu polis karakoluydu.

Venezuela'da fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Mahkumların hapishaneden kaçma hayali karakolda bitti.

Ülkenin sınırları içerisinde bulunan bir hapishanede kalan mahkumlar 1,5 sene boyunca görevlilere belli etmeden profesyonelce tünel kazdığını sandı.

Tünelin sonunda ışığı gören mahkumlar heyecanla tırnaklarıyla ve 'kaçıyoruz' umuduyla resmen beton duvarları deldiler ama beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar.

Kazdıkları tünel karakola çıktı

Tünelden çıkan mahkumlar etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Olayın şokuyla tekrar tekrar etraflarına baktılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1,5 sene boyunca tünel kazan mahkumların, tüneli kentte bulunan polis eğitim merkezine doğru kazdığı ortaya çıktı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bu 'şaşkın mahkumlar' videosu gündem oldu.

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