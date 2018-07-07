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Böylesi ancak Adana'da olur! Komedi filmi gibi kovalamaca

Adana'da motorlu yunus ekipleri ve lüks bir otomobil arasındaki kovalamaca, komedi filmlerini aratmadı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:42
Böylesi ancak Adana'da olur! Komedi filmi gibi kovalamaca

3 genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına motorlu yunus ekibi durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağıda uyuşturucu sandı.

Polisler, yeşil ışık yanınca harekete geçe notomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı.

Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.

ÇİÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI

Hareket edemeyen otomobili, peşindeki motorize yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Bu sırada vatandaşlar olan biteni korku dolu bakışlarla izledi.

Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı. Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığını için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. Başıma gelene bakın" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:42
  1. Adana
  2. Kovalamaca

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