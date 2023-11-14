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Gündem Böyle yöntem daha önce görülmedi! 'Taciz' iddiasıyla dolandırıcılık yöntemi..
Gündem

Böyle yöntem daha önce görülmedi! 'Taciz' iddiasıyla dolandırıcılık yöntemi..

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:31:00 - 2023-11-14 17:39:51
Böyle yöntem daha önce görülmedi! 'Taciz' iddiasıyla dolandırıcılık yöntemi..

Sabah gazetesinde yer alan haberde, sahte avukat kimliğiyle, "hakkınızda cinsel taciz suçlaması var" denilerek vatandaşların dolandırıldığı belirtildi.

Kastamonu'da yaşayan Avukat Ceren Ö.'nün mesleki kimliğini kullanarak aynı şehirde yaşayan Lokman Ş'nin telefonuna, hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığı bilgisini veren dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin lira para talep etti.

Para ödemek isteyen farklı mağdurlar Ceren Ö.'nün ofisini arayınca gerçek ortaya çıktı. Ceren Ö., Lokman Ş. ile irtibata geçerek parayı ödememesini ortada bir dava olmadığını söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

Şeytani tuzak nasıl işliyor?

Kendilerini Avukat Miray H. olarak tanıtan dolandırıcılar, Lokman Ş'ye WhatsApp üzerinden mesaj atarak "sosyal medyadan 18 yaşından küçük bir kızla yazışmalarının olduğu" iddiasıyla sahte ihtarname gönderdi. Lokman Ş. hakkında 'çocuğa cinsel taciz' şeklinde suç uyduran ve sahte ihtarname gönderen dolandırıcılar, mağdurdan 100 bin lira sözde arabuluculuk ücreti talep etti.

Sahte ihtarnamede, Lokman Ş.'nin sosyal medya üzerinden 18 yaşından küçük bir kızla müstehcen konuşmalar yaptığı, küçük kızın ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu ailenin talep ettiği miktarı avukata ödememesi durumunda dava açılacağı bilgisi yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazırladıkları Miray H. adına düzenlenmiş sahte avukat kimliğiyle güven tesis etmeye çalışan dolandırıcılar, Lokman Ş.'ye en kısa sürede ücreti ödemezse gözaltına alınacağını söyledi.

Mağdurlar para ödemek isteyince dolandırıcılık ortaya çıktı!

Bunun üzerine Lokman Ş, hukuki yardım almak için avukat aramaya başladı. Bu sırada farklı mağdurlar, para ödemek için Avukat Ceren Ö.'yü arayarak hesap numarası istemesi üzerine durumu öğrenen Ceren Ö., Lokman Ş.'ye de ulaşarak mağdurlara, mesaj atan avukatın kendisi olmadığını parayı ödememeleri gerektiğini söyleyerek, dolandırıcıların oyununu bozdu.

Ceren Ö.'nün avukatı Sabah'a konuştu

Olaya ilişkin Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'na konuşan Ceren Ö.'nün avukatı Fatih Sarıoğlu, son dönemde suç örgütlerinin bu tür yöntemlerle yüzlerce kişiyi mağdur ederek haksız kazanç elde ettiklerini söyledi. Avukat Sarıoğlu, müvekkili Ceren Ö.'nün kendi internet sitesinde bulunan fotoğrafını başka isim ve sicil bilgileriyle birleştirip sahte avukatlık kimliği düzenlediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Mağdur olan kişiye öncelikle WhatsApp üzerinden mesaj göndererek kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Sahte avukatlık kimliğini gönderip güven sağlamaya çalışıyorlar. Akabinde gerçek kişilere ait kimlik bilgileriyle öncesinde oluşturulan sahte ihtarname, iddianame ve uzlaştırma formu düzenleyerek 18 yaşından küçük olduğu öne sürülen bir çocuğa karşı sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunu işledikleri ve bu suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu söylemektedirler. IBAN numarası gönderip, para yatırmalarını bu paranın yatırılması halinde dava açılmayacağı söyleyerek para talep ediyor...

Mağdurların müvekkilimin ofisini arayıp para göndermek istemeleri üzerine dolandırıcıların müvekkilime ait mesleki unvanının ve kişisel bilgilerinin kullanıldığını öğrendik. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheliler hakkında şikayetçi olduk. Ayrıca mağdurlara iletilen banka hesap bilgilerine bloke konulmasını talep ettik."

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