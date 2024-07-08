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Yerel Böyle yolculuk mu olur?
Yerel

Böyle yolculuk mu olur?

Yeniakit Publisher
2024-07-08 20:59:00 -

Bursa'da bir vatandaşın kaput üzerindeki seyahati sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Bursa'da kaputun üzerine oturan kişi, elinde tuttuğu tampon ile seyahat etti. Görenlerin yürekleri ağza gelirken, o anlar sürücü tarafından kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi elinde tampon ile otomobilin kaput kısmında oturdu. Bir süre sonra hareket eden otomobilin kaputunda giden kişiyi gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Tehlikeli şekilde giden kişi daha sonra kaputtan inerken o anlar sürücü tarafından kaydedildi.

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