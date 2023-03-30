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Yaşam Böyle vicdansızlık olmaz | Bebeği ağaç dibine gömdü!
Yaşam

Böyle vicdansızlık olmaz | Bebeği ağaç dibine gömdü!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 15:55:00 -
Böyle vicdansızlık olmaz | Bebeği ağaç dibine gömdü!

İstanbul'da 'Yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Bir kişi, yeni doğan bebeği cami önündeki ağacın dibine gömdü.

İstanbul'da iki kişi, yeni doğmuş bebeği, sokak ortasındaki ağacın dibine gömdükten sonra dua ederek olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Cahide Yılmaz Cami’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçla olay yerine gelen iki şahıs, yeni doğmuş bebeği caminin dışında bulunan bir ağacın altına bıraktı. Üzerine toprak attıkları bebeği gömmeye çalışan şahıslar, daha sonrasında başında dua okudu. Yaşanan olayın ardından geldikleri araca binen şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, sabah saatlerinde bebeği bulan bir çocuk cami görevlilerine haber verdi. Gömülü halde duran bebeği gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bebek otopsi için morga kaldırıldı. İki şahsın bebeği gömdüğü o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Cahide Yılmaz Cami Dernek Başkanı Nevzat Durmaz, “Gece saat 00.30 sıralarında caminin dışındaki bir ağacın dibine bebek gömmüşler. Bize de bir çocuk haber verdi. Bebeği gördükten hemen sonra polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi, incelemelerin ardından bebeği götürdüler. Bebek zaten cenin denilen evredeydi. Güvenlik kameralarından bırakan şahısları da tespit etmişler. Kim oldukları görülüyor hatta bıraktıktan sonra pişman olup başında dua da ediyorlar. Gördüğümde içim sızladı, bu tarzda bir olayın yaşanması gerçekten çok acı verici” dedi.

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