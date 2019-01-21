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Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!

"Suriye’de zaman daralıyor, ordu girmeli…" başlıklı bir yazı kaleme alan Ardan Zentürk, "Sayın Erdoğan… Yeni saldırı geliyor…" cümlelerini kullandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk “Suriye’de zaman daralıyor, ordu girmeli…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zentürk yazısında şunları kaydetti:

Sayın Erdoğan… Yeni saldırı geliyor…

Uyarıyorum. ABD’deki neo-con/Siyonist lobi, Erdoğan’ı, ‘IŞİD’e, karşı mücadelede güvenilmez’ (PKK’cı Bret McGurk’ün Washington Post yazısı ) ve radikal örgütlere silah temin eden ( FETÖ’cü Siyonist Michael Rubin’in yazısı) karanlık portre olarak tarif eden yeni bir kampanya başlatıyor.

Devamı, Erdoğan’ın başkanlık meşruiyetinin tıpkı Venezuela’nın Maduro’suna yaptıkları gibi küresel zeminde sorgulanmasıdır.

Bu saldırının iç politikaya yansıyan yüzünde aranan ‘dünyaca saygın ılımlı muhafazakar politikacı’ karakteri hangi vesayetin cebinden çıkar, ona hangi sürpriz isimler destek olur, yolunu açar, 1 Nisan sabahından itibaren göreceğiz.

Bütün bu emperyalist komploları göğüsleyecek güç, ‘yeniden kuvvayı milliye’dir…

Kuvvayı milliye;

Amerikan emperyalizmine,

Rus hegemonyasına,

Çin’in çek defterine,

Avrupa’nın sinsiliğine

direniş demektir…

Bizim, gelişen her duruma göre söyleyecek bir sözümüz yok, yaşam karşısında değişmeyecek, bir tek sözümüz var:

Bu topraklarda son sözü, millet söyler…"

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:00
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ardan Zentürk
  3. Suriye
  4. Star gazetesi

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