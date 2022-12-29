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Ekonomi Böyle uyardı! "Paranızı alıp sizi sokağa dökecekler"
Ekonomi

Böyle uyardı! "Paranızı alıp sizi sokağa dökecekler"

Rauf Tamer, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Akılları sıra: Hem paranızı alacaklar, hem sizi sokağa dökecekler." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 11:18:00 -
Böyle uyardı! "Paranızı alıp sizi sokağa dökecekler"

Hürriyet yazarı Rauf Tamer, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına değindi.

Tamer'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

- Düpedüz soygun var.

***

Sadece soygun da değil.

Soygundan da öte:

Tencere tava ihtilali için, bir organize hazırlık var.

***

Akılları sıra:

Hem paranızı alacaklar, hem sizi sokağa dökecekler.

Bir adım sonrası da:

- Yağma.

***

Sevgili okuyucular...

“Nerede bu devlet” diye bağırmak yetmez.

Milletin de yardım etmesi lazım.

Parayı kuzu kuzu ödeyip sonra da yandım Allah diye dövünmek neye yarar?

Şikayet mercileri var.

Takipçi olacaksınız.

Sırf çarşı pazarda değil...

Bütün sektörlerde.

***

Zaten işin kötüsü...

Bu furyaya bakıp, namuslu iş sahipleri de etkilendiler.

Ne yapsınlar? Geride kalmamak için, onlar da çıtayı yükselttiler.. Bu mikrop, çorbacıya, büfeciye, lahmacuncuya kadar yansıdı.

Artık kimse makul kâr’la yetinmiyor.

Zannedersiniz ki:

- Türkiye çıldırdı.

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Yorumlar

hatırla

Arkadaş markete gidip 1 adet domates 2 adet biber 1 adet salatalık 250 gram ıspanak 3 adet elma alarak marketten çıkmak lazım yada marketlerin kapısına bakmamak lazım

Yinalbey

Asgari ücret artar artmaz gününde zamlandı her şey. Milletin rızkına göz dikene Allah dünyada cehennemi yaşatsın.
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