  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Böyle utanmazlık görülmedi!
Yerel

Böyle utanmazlık görülmedi!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evlerden çaldıkları malzemeleri satan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:50:00 -
Böyle utanmazlık görülmedi!

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde evlerde yaşanan hırsızlığa ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma neticesinde hırsızlığı H.Ç., B.Ş. ve M.Y. isimli 3 şüphelinin gerçekleştirdiği ve çalıntı eşyaları da A.Ö.’ye sattıkları belirlendi.

Motorlu testere, televizyon, kurusıkı tabanca, iş aletleri, kablolar ve 24 parça çalıntı malzemenin ele geçirildiği operasyonda ekipler eşyaları sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23