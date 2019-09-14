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Böyle transfer görülmedi! Bir çuval fındığa imza attılar

Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor, aylık bir çuval fındık karşılığında bir sağ bek bir de kaleci transfer etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
Böyle transfer görülmedi! Bir çuval fındığa imza attılar

Korganspor ilginç bir transfere imza attı. Bu transfer ne Türk Lirası, ne euro ne dolar konuşuldu. Bu transferin karşılığı bir çuval fındıktı. Bir çuval fındığa transfer olur mu demeyin.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ordu Amatör Ligde mücadele eden Korganspor, böyle bir transfere imza attı. Futbol severlerden yörenin en önemli tarım mahsulü olan fındık toplandı. 

Toplanan fındıklarla, sağ bek ve kaleye iki transfer yapıldı. Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor’dan kaleci Burak Karabayrak, aylık bir çuval fındık karşılığında, Korganspor'a transfer oldu. 

Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek. Kulüp yönetimi de yapılan transferden oldukça memnun.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Korganspor
  4. bir çuval fındığa transfer

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