  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böyle skandal görülmedi: Baykar İHA üretim fabrikasını vururuz
Gündem

Böyle skandal görülmedi: Baykar İHA üretim fabrikasını vururuz

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim dinmek bilmiyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da kurulması planlanan İHA üretim fabrikasını vurabileceklerini duyurarak skandal bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 15:56:00 -
Böyle skandal görülmedi: Baykar İHA üretim fabrikasını vururuz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da kurulacağı belirtilen Bayraktar İHA üretim tesisi konusunda yaptığı açıklamada, "bu tesisin silahsızlandırılacak hedefler" kapsamına gireceğini söyledi. Böylece Moskova, diğe skr hedefler gibi, böyle bir tesisin de vurulacağını ilan etmiş oldu.

Peskov "Elbette derhal silahsızlandırılması gereken obje durumuna girecek böyle bir nesne yaratılması, muhtemelen sadece Ukraynalıların acılarını uzatacaktır. Ancak özel bir askeri operasyonun ulaşmaya kararlı olduğumuz amacından kaçınmaya yardımcı olmayacaktır" dedi. Dün Ukrayna'da Türk Bayraktar İHA'larının üretimi ve bakımı için bir tesis kurulacağı habere medyaya yansımıştı. Üretici Türk şirketi Baykar Makina'nın bu amaçla ülkede arsa satın aldığı bildirilmişti.

Kaynak: Turkrus

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23