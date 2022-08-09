Böyle skandal görülmedi: Baykar İHA üretim fabrikasını vururuz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da kurulacağı belirtilen Bayraktar İHA üretim tesisi konusunda yaptığı açıklamada, "bu tesisin silahsızlandırılacak hedefler" kapsamına gireceğini söyledi. Böylece Moskova, diğe skr hedefler gibi, böyle bir tesisin de vurulacağını ilan etmiş oldu.

Peskov "Elbette derhal silahsızlandırılması gereken obje durumuna girecek böyle bir nesne yaratılması, muhtemelen sadece Ukraynalıların acılarını uzatacaktır. Ancak özel bir askeri operasyonun ulaşmaya kararlı olduğumuz amacından kaçınmaya yardımcı olmayacaktır" dedi. Dün Ukrayna'da Türk Bayraktar İHA'larının üretimi ve bakımı için bir tesis kurulacağı habere medyaya yansımıştı. Üretici Türk şirketi Baykar Makina'nın bu amaçla ülkede arsa satın aldığı bildirilmişti.

Kaynak: Turkrus