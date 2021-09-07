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Gündem Böyle sapıklık görülmedi! Para karşılığı anlaştığı kadınları...
Gündem

Böyle sapıklık görülmedi! Para karşılığı anlaştığı kadınları...

Kayseri'de kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen bir adam, para karşılığında anlaştığı kadınları kelepçeleyerek falakaya yatırdı. Sapkın adam hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:57:00 -

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Güzele 500, çirkine 250 TL

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.

Kameraya çekti

Öte yandan o anlara ait video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan T.'nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onların da acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

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