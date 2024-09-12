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Yaşam Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler
Yaşam

Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler

Yeniakit Publisher
2024-09-12 19:59:00 -
Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kokoreç için kullanılan bağırsak umumi tuvalette temizlendi.

Adana'da ve Türkiye'de en çok tüketilen kokoreç ile mumbar zorlu temizlik sonucu sofralara ulaşıyor. İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafı paylaşan kişinin ise bağırsak temizleyen şahısları uyardığı ancak 2 kişinin uyarılara aldırış etmediği öğrenildi.

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Yorumlar

oflu baba

ADANADA YEMEK YIYENIN OMRU KANSER HASTALIGI ILE GECER LOKANTACI GELEN ZABITAYA HOS GELDIN AGAM DER GEL HELE BIR YEMEGIMIZI YE DER ZABITA BES YILDIZLI RESTAURANT GIBI ZABIT TUTAR BIR YEMEGE. AKLINIZ VARSA LOKANTALARDA KOKORECCILERDE HIC BIR SEY YEMEYIN EVINIZDE TERTEMIZ YAPIP EVINIZDE YIYIN. SELAMUN ALEYKIM?
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