Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler

Adana'da ve Türkiye'de en çok tüketilen kokoreç ile mumbar zorlu temizlik sonucu sofralara ulaşıyor. İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafı paylaşan kişinin ise bağırsak temizleyen şahısları uyardığı ancak 2 kişinin uyarılara aldırış etmediği öğrenildi.