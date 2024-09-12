Böyle rezillik olmaz! Kokoreç için bağırsağı bakın nerede temizlediler
Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kokoreç için kullanılan bağırsak umumi tuvalette temizlendi.
Adana'da ve Türkiye'de en çok tüketilen kokoreç ile mumbar zorlu temizlik sonucu sofralara ulaşıyor. İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafı paylaşan kişinin ise bağırsak temizleyen şahısları uyardığı ancak 2 kişinin uyarılara aldırış etmediği öğrenildi.