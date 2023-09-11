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Gündem

Böyle polis olmaz olsun! Yaptıkları şey "yuh" dedirtti! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Yeniakit Publisher
2023-09-11 13:54:00 -
Böyle polis olmaz olsun! Yaptıkları şey "yuh" dedirtti! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Araçtaki iki erkeğin cinsel ilişki yaşadıklarını gören ve bu kişilerden ‘işlem yapmama’ karşılığında 20 bin TL isteyen iki polisin hapis cezası kesinleşti.

Araçtaki iki erkeğin cinsel ilişki yaşadıklarını gören ve bu kişilerden ‘işlem yapmama’ karşılığında 20 bin TL isteyen iki polisin hapis cezası kesinleşti. 

Edinilen bilgilere göre, pandemide devriye gezerken cinsel ilişkiye giren iki erkeği fark eden polisler, işlem yapmama karşılığında rüşvet istedi. Ahlaksız çiftin karakola gidip şikayeti sonrası rüşvet alırken suç üstü yakalanınca polislere hapis cezası verildi. 

2021'de yaşanan olayda, devriye ekipler amirliğine bağlı çalışan polis memurları Mazlum K. ile Ahmet Y., pandemi nedeniyle devriyede oldukları sırada park halindeki bir aracın yanına yanaştı.

Aracın içine bakan polisler, iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiğini fark etti. Kimlik kontrolü yapan polisler iki kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri nedeniyle herhangi bir idari para cezası kesmedi. Ancak polisler, "Cinsel ilişkiye girdiğiniz için işlem yapacağız" diyerek ekip aracına binmelerini istedi.
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İki kişi, ekip aracına bindirildi. Bu sırada polisler, bu kişilerden yaşadıkları ilişkiyi anlatmalarını istedi, anlatılanları da polis Ahmet Y. kayda alda. İki kişi, kendilerine ceza kesilmemesini isteyince polisler 20 bin TL vermeleri halinde herhangi bir işlem yapmayacaklarını söyledi.

Bu sırada, rüşvet istenen iki kişiden biri, ses kaydı almaya başladı. Polislerle, iki kişi arasındaki, "rüşvet pazarlığı" da kayda girdi. Taraflar 20 bin TL ödenmesi konusunda anlaştı ve kişiler o an üzerinde bulunan bin TL’yi polislere verdi. Bu iki kişi, polislere, “Kalan 19 bin lirayı da yarın verelim” dedi. Polislerin de kabul etmesi ile bu iki kişi herhangi bir işlem yapılmadan evlerine gitti.

 

Karakola gidip şikâyet ettiler 

 

Ancak ertesi gün karakola giden iki kişi, polislerin kendilerinden rüşvet istediğini anlattı. Karakol polisi durumu savcıya bildirdi ve suç üstü yapmak için kişilerle karakol polisi anlaştı. Seri numaraları alınmış 19 bin TL hazırlandı ve temas kurulan polislerden Ahmet Y. ile anlaşılan konumda buluşulup para verildi. Bu sırada suç üstü yapan polisler, rüşvet alan Mazlum K. ile Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.

Yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyen iki polise "rüşvet almaktan" 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yerel mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı ve karar kesinleşti. 

 

 

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