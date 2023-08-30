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Sosyal Medya Böyle olur Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği! Türk kadınına bel altı hakarete iltifat yorumu
Sosyal Medya

Böyle olur Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği! Türk kadınına bel altı hakarete iltifat yorumu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 14:29:00 -

Zafer Partisi Genel Başkanı Irkçı Ümit Özdağ’ın bir açıklaması tepki çekti. Ümit Özdağ, “bir alman yüzbaşının Türk kadını ile birlikte olmak isterim sözlerini iltifat olarak algıladı.

Ümit Özdağ’ın katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalar tepki çekti. Konu milliyetçilik olunca aslan kesilen ırkçılığıyla ünlü Özdağ yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullandı. “Bakın arkadaşlar “bir alman yüzbaşı bana; siz Türkler fena değilsiniz, mesela ben bir Türk kadınıyla yatmayı kabul edebilirim dedi. Bu bana yapılmış bir iltifattı, tamam, yani siz maymundan iyisiniz diyor”. Bu sözler üzerine sosyal medyada Ümit Özdağ için binlerce yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları…

 

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