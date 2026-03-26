  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet ve Sözcü arasına karakeçi girdi! TUSAŞ katillerini savunanlara gözaltı doğru mu, yanlış mı? Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu’dan kesip atılması gerek Siyonist Vekilden Skandal Sözler: "Masum Çocuk Yok" "Siyah Şapkalı Hacker" çetesi çökertildi! 19 milyon 800 bin kişinin verisini ele geçirmişler Galatasaray taraftarı kahrolacak! 26 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? 'Arsa almak varken araç modeli yükseltmek modern ahmaklık!' Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu Batı, Kemalist rejimin İslam düşmanlığını ödüllendirdi
Dünya Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak
Dünya

Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Böyle olur özgürlük ülkesi ABD'de hak-adalet! Tek suçu Filistin'e destek olmak

ABD'de öğretim üyesi Idris Robinson, Filistin'e destek konuşması nedeniyle işine son verilmesini yargıya taşıdı. Dava dosyasında, "Robinson, Anayasanın ilk maddesiyle güvence altına alınan haklarının elinden alınmasıyla, telafisi imkânsız bir zarara uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

Kendini özgürlükler ülkesi diye pazarlayan ABD, kendine ve Siyonist İsrail’e en ufak eleştiri kabul etmiyor.

ABD'de Filistin'le alakalı konuşması nedeniyle işinden uzaklaştırılan doktor öğretim üyesi Idris Robinson, Texas Eyalet Üniversitesi'ne dava açtı.

NBC News'un haberine göre, Filistin'e destek verdiği konuşması nedeniyle 6 Haziran 2025'te görevine son verilen Robinson, mücadelesini yargıya taşıdı.

Federal Mahkeme'den, iş sözleşmesinin feshedilmesinin engellenmesini talep eden Robinson, üniversite yetkililerini "ifade özgürlüğünü ihlal etmekle ve kendisine misillemede bulunmakla" suçladı.

Dava dosyasında, "Robinson, Anayasanın ilk maddesiyle güvence altına alınan haklarının elinden alınmasıyla, telafisi imkansız bir zarara uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBİNSON GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Idris Robinson, Haziran 2024'te, North Carolina'da, "Filistin Direnişinden Alınacak Stratejik Dersler" adlı bir konuşma yapmış, bunun üzerine çalıştığı üniversiteye çok sayıda şikayet gelmişti.

Şikâyetler üzerine Texas Eyalet Üniversitesi, 6 Haziran 2025'te Robinson'ı görevden almış ve 31 Mayıs 2026'dan sonra sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtmişti.

Batı Yaka’da İşgalci Vahşeti: Filistinli Aileleri Diri Diri Yakmaya Çalıştılar
Batı Yaka’da İşgalci Vahşeti: Filistinli Aileleri Diri Diri Yakmaya Çalıştılar

Gündem

Batı Yaka’da İşgalci Vahşeti: Filistinli Aileleri Diri Diri Yakmaya Çalıştılar

Filistin'den Gazze uyarısı
Filistin'den Gazze uyarısı

Dünya

Filistin'den Gazze uyarısı

ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir
ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir

Dünya

ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

reşat

abd demek ,yerliler var yani kızıl derili olanlar ,gerisi dünyanın heryerinden gelen göçmenlerden ibaret, sayıca azda olsalar yahudilerin işgal ettikleri birde devletleri var,tüm dünyanın heryerinde olduğu gibi ,köşebaşlarını ,vananın dibini tutarlar, ve zulmederler, hükmederler, yahudiler, budur ,bunedenlede ,tüm milletler bunlardan nefret edecek ,ve bunları yeryüzünden silecekler,Allah cc lanet ettiklerinden ne insaNLARA NEDE HAYVANLARA VE BİTKİLERE FAYDA GELMEZ DE ONDAN,,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23