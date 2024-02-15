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Gündem Böyle olur Meral’in liyakati! Yaşlıyı tartakladı adaylığı kaptı
Gündem

Böyle olur Meral’in liyakati! Yaşlıyı tartakladı adaylığı kaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 14:11:00 - 2024-02-15 14:25:32

Makamında yaşlı bir adama hakaret edip tartaklayarak odadan kovan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP'den aday gösterilmeyince İyi Parti’den Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

 YENİAKİT.COM.TR 

Artvin'de 31 Mart yerel seçimlerinde partisi CHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti.

CHP'den istifa eden Elçin, İYİ Parti'den Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

Elçin'in adaylığını İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıkladı.


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Makamında yaşlı adamı tartakladı

Demirhan Elçin, makamında yaşlı bir adama hakaret edip tartaklayarak odadan kovmuştu.

Elçin'in olay anında kendisine engel olmak isteyen özel kalemine de vurduğu iddia edilmişti.

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