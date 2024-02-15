Böyle olur Meral’in liyakati! Yaşlıyı tartakladı adaylığı kaptı
Makamında yaşlı bir adama hakaret edip tartaklayarak odadan kovan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP'den aday gösterilmeyince İyi Parti’den Artvin Belediye Başkan adayı oldu.
YENİAKİT.COM.TR
Artvin'de 31 Mart yerel seçimlerinde partisi CHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti.
CHP'den istifa eden Elçin, İYİ Parti'den Artvin Belediye Başkan adayı oldu.
Elçin'in adaylığını İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener açıkladı.
Makamında yaşlı adamı tartakladı
Demirhan Elçin, makamında yaşlı bir adama hakaret edip tartaklayarak odadan kovmuştu.
Elçin'in olay anında kendisine engel olmak isteyen özel kalemine de vurduğu iddia edilmişti.