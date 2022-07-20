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Gündem Böyle olur Meclis restoranı zammı! Ağalar bizimle fena eğleniy
Gündem

Böyle olur Meclis restoranı zammı! Ağalar bizimle fena eğleniy

TBMM'de milletvekillerinin faydalandığı restorandaki yemek fiyatlarına komik zamlar geldi. Kuzu kavurma 18 liradan 25 liraya yükseldi. Çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 12:49:00 -
Böyle olur Meclis restoranı zammı! Ağalar bizimle fena eğleniy

 

 

Zam yağmurundan sonunda Meclis lokantası da etkilendi(!) Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Son zamla birlikte dana kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı 22 liraya yükseldi. Restoranın en pahalı yemekleri arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatı, yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya çıktı. Ciğer-şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 lira oldu. Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi.

Çorbaya 1 lira zam

Öte yandan çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi. Meclis'teki çay ocaklarına da bir süre önce zam gelmiş ve Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 liraya, soda 1.75 liradan 2 liraya çıkarılmış, çay fiyatı ise 1 lira olarak kalmıştı. Piyasaya göre çok ucuz olan TBMM lokantasındaki personel memur olduğu ve elektrik, su, kira gibi masraflar da bütçeden ödendiği için, sunulan yemekler maliyetine satılıyor.

Milletvekili maaşı 56 bin lira

Milletvekilleri her gün ziyaretlerine gelen çok sayıdaki seçmenine yemek ısmarlarken, fiyatlar da en düşük seviyede tutuluyor. TBMM'de halen Milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükseldi.

 

 

 

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Yorumlar

Seçmen

benim bildiğim chp başkanımız sayın kılıçdaroğlu ve milletvekilleri bu zamları mutlaka yetersiz bulacaklar artırılmasını taleb edecekler. Milletin parasıyla zarar eden meclis lokantasına göz yummazlar. Fiyatlar gerçek rakamlara yükseltilir.

Diriliş

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