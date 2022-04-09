Böyle olur İmamoğlu'nun Ramazan etkinliği!
İBB yönetiminin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti. Söz konusu konser, İmamoğlu yönetiminin dini konuları seçim malzemesi olarak kullandığını, gerçekte Ramazan ayında dahi alkol propagandası yapabildiklerini gözler önüne serdi.
Seçim sürecinde Eyüp Camii'ne gidip Kur'an-ı Kerim okuyan, seçim bittikten sonra ilk işi alkollü yemek vermek olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan etkinliğinde dahi ayyaş zihniyetten kurtulamadı!..
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ramazan etkinliği sosyal medya gündem oldu.
İBB yönetiminin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği, Rubato'nun sahne aldığı konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti.
Ağrılı gençlere saldırmışlardı
Ağrı'daki AK Partili gençlerin sahur etkinliği üzerinden kirli algılar yürüten CHP ve güdümündeki odakların Ramazan etkinliği adı altında İBB'nin düzenlediği "kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının seslendirildiği konsere yapacağı yorum şimdiden merak konusu oldu.
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.