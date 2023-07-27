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Siyaset Böyle olur Ekrem’in hizmet anlayışı! Nerede CHP zihniyeti, orada dansöz rezaleti
Siyaset

Böyle olur Ekrem’in hizmet anlayışı! Nerede CHP zihniyeti, orada dansöz rezaleti

Yeniakit Publisher
2023-07-27 10:35:00 -

CHP'li İBB'nin Yenikapı'daki festivalinde türlü ahlaksızlıklara imza atıldı. Konserde Hande Yener'in konseri sırasında dansöz oynatıldı!..

Ülkede çakılı tek çivisi olmayan CHP zihniyeti, görevini yerine getirmeye; gençleri zehirleyip gayri İslami-seküler yaşam tarzını teşvik etmeye devam ediyor.

Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan CHP kafası, bu kez Yenikapı'da rezilliklere imza attı.

CHP'li İBB'nin düzenlediği İstanbul Festivali'nde, Hande Yener konser verdiği sırada sahnede dansöz oynatıldı.

O anlar büyük tepkiye neden oldu.

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