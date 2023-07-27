Böyle olur Ekrem’in hizmet anlayışı! Nerede CHP zihniyeti, orada dansöz rezaleti

Ülkede çakılı tek çivisi olmayan CHP zihniyeti, görevini yerine getirmeye; gençleri zehirleyip gayri İslami-seküler yaşam tarzını teşvik etmeye devam ediyor.

Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan CHP kafası, bu kez Yenikapı'da rezilliklere imza attı.

CHP'li İBB'nin düzenlediği İstanbul Festivali'nde, Hande Yener konser verdiği sırada sahnede dansöz oynatıldı.

O anlar büyük tepkiye neden oldu.