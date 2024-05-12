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Siyaset Böyle olur, CHP’nin genelgesi!
Siyaset

Böyle olur, CHP’nin genelgesi!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 10:10:00 -
Böyle olur, CHP’nin genelgesi!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Böyle olur, CHP’nin genelgesi!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye genelinde, birçok büyükşehir ve ilin belediyesi, artık CHP’li isimlerin elinde..

Özellikle emeklilerle ilgili, EYT sorununun çözümü sonrasında maaşların düşük kaldığı algısı, AK Partili seçmenin sandığa gitmemesini, CHP’li adayların kazanması sonucunu doğurdu.

Mazeret değil, gerçek bu!

CHP’li isimlerin önceki dönemlerdeki başkanları ne idi ki, şimdi yenileri ne olsun?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deste deste avroları, balya balya dolarları izah etti mi ki, şimdi yeni başkanlar da, benzerlerine imza atmasın..

Ekrem İmamoğlu, aile şirketi gerçekte ciddi bir faaliyeti olmadığı halde, kendisi de son 5 yıldır zaten belediye başkanı olması hasebi ile ticaret yapmamış, özel iş kotarmamış olması gerekmesine rağmen..

Nasıl olup da, malvarlığının kalemlerinin hiçbirisinde eksilme olmadan, üç villaya sahip bir şirketi aldı, izah edilmedi ki, şimdi diğer belediye başkanları da, benzer suistimallere imza atmasın..

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