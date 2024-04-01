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Yaşam Böyle olayları akıl almıyor! Önce vurdu! Sonra rehin aldı!
Yaşam

Böyle olayları akıl almıyor! Önce vurdu! Sonra rehin aldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:21:00 -

Sivas’ta boşanma aşamasındaki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Numune kavşakta meydana geldi. T.Ö. ile eşi G.Ö. araç içerisinde tartıştı. Daha sonra araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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