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Gündem Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu yaptığı alçaklığa bakın hele! Seni namussuz seni
Gündem

Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu yaptığı alçaklığa bakın hele! Seni namussuz seni

Yeniakit Publisher
2023-12-03 15:10:00 -
Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu yaptığı alçaklığa bakın hele! Seni namussuz seni

Diyarbakır’da görev yapan okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla "istismar" ve "şiddet" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır’da görev yapan okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla "istismar" ve "şiddet" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ndeki bir anaokulunda meydana geldi.
Okulda çocukları bulunan 5 veli, okul öncesi öğretmen G.G hakkında, çocuklarına "mahremiyet eğitimi" sırasında özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Okul idaresinin durumu polise haber vermesi üzerine, öğretmen evinden gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan kadın öğretmen, sevk edildiği mahkemede, "istismar" ve "çocuklara şiddet uyguladığı" iddiasıyla tutuklandı.

Milli Eğitim soruşturma başlattı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayı doğruladı. Yetkililer, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. 
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