Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu yaptığı alçaklığa bakın hele! Seni namussuz seni
Diyarbakır’da görev yapan okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla "istismar" ve "şiddet" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır’da görev yapan okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla "istismar" ve "şiddet" suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ndeki bir anaokulunda meydana geldi.
Okulda çocukları bulunan 5 veli, okul öncesi öğretmen G.G hakkında, çocuklarına "mahremiyet eğitimi" sırasında özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Okul idaresinin durumu polise haber vermesi üzerine, öğretmen evinden gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan kadın öğretmen, sevk edildiği mahkemede, "istismar" ve "çocuklara şiddet uyguladığı" iddiasıyla tutuklandı.
Milli Eğitim soruşturma başlattı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayı doğruladı. Yetkililer, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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