Böyle manevra görülmedi! Yeni teknoloji tanıtıldı

Alman otomotiv şirketi ZF, 100 yılı aşkın bir süredir otomobiller için önemli parçaların üretimini yapıyor. Şu anda da 40’dan fazla ülkede bulunan 230 üretim tesisiyle otomobil ve ticari araçlar için güç aktarma organları ile şasi geliştiriyor ve de üretiyor. Bugün ise ZF otomotiv, 80 derece manevra yapan ön aks ile gündeme geldi.

ZF otomotiv tarafından paylaşılan yeni videoda 80 derece keskin manevra yapabilen yeni ön aks sistemi gösterildi. İlk olarak BMW’nin i3 elektrikli otomobili üzerinde denenen prototipin oldukça başarılı olduğu gözüküyor.

Asıl kullanım amacı ise şehir içi trafikte sürücüleri rahatlatmak olacak. Zira aşağıdaki tweet içerisinde yer alan videoda da görebileceğiniz gibi normal şartlarda hiç bir arabanın giremeyeceği kadar dar alanlara paralel park yapmak mümkün.

Bunun en büyük nedeni ise ön tekerleklerin yeni aks sistemi sayesinde 80 dereceye, yani neredeyse aracın kendine dikey bir kesişim açısına kadar dönebiliyor olması. Zaten 90 derece olması da pek mümkün değil. Zira bu durumda tam sağ veya sol yapıldığında aracın arkası sabit kalacak şekilde ön taraf hareket edecektir.

Tabii şu an için bu teknolojinin hangi otomobillerde kullanılacağı, yüksek süratlerde nasıl bir etkiye sahip olacağı gibi konular belirsizliğini koruyor. Fakat ZF çoktan bir elektrikli otomobile bu sistemi uygulayarak umduğu başarıyı elde etti. Dolayısıyla şehir içi ulaşım için tasarlanan ve nispeten kısa menzillere sahip küçük boyutlu otomobillerde oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkarabilir.