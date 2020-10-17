Böyle kurnazlık görülmedi! Paşinyan son kozunu oynadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ sorunun çözümü için 'kurtuluş uğruna ayrılık' formülünü önerdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun çözümü sürecinde 'kurtuluş uğruna ayrılık' formülünün uygulanması gerektiğini, bunun halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin modern bir tezahürü olduğunu belirtti.

Paşinyan kişisel Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin modern bir tezahürü olan 'Kurtuluş uğruna ayrılık' ilkesi, bireysel gruplara, halklara yalnızca ayrımcılık, kitlesel insan hakları ihlali veya soykırım riski olduğunda devletten ayrılma hakkı vermekle kalmaz, aynı zamanda yukarıdaki sonuçlara yol açabilecek durumlarda devletle birleşmeyi de reddeder… Bu, Karabağ sorununun çözümü anlayışımızın temeli olmalıdır."