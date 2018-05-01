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Böyle komik seçim anketi görülmedi

Her seçim öncesi seçim anketleri ile AK Parti iktidarını hedef alan yalan furyası yeniden başladı. Piar Araştırma'nın yayınladığı son seçim anketinin sonuçlarında komik ve inandırıcılıktan uzak bir tablo ortaya çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:39
Böyle komik seçim anketi görülmedi

Piar Araştırma'nın Nisan ayı genel gündem araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada sonuçların hem komik hem de gerçekçi olmaktan uzak olması dikkat çekti.

Anket usulüyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenlerin oy tercihleri şöyle: 

Cumhur İttifakı: %32.3 
CHP: %17.1 
HDP: %8.8 
İYİ Parti: %12.8 
Saadet Partisi: %1.8 
Kararsız: %11 
Oy kullanmayacak: %16

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle oluyor: 

Cumhur İttifakı: %44.24 
CHP: %23.42 
İYİ Parti: %17.53 
HDP: %12.05 
Saadet Partisi: %2.49

Piar Araştırma değerlendirmesinde, Cumhur İttifakı'nın Mart ayına göre 2,5 puan kaybettiğine dikkat çekiliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:39
  1. seçim anketi
  2. AK Parti-MHP Cumhur İttifakı
  3. AK Parti
  4. MHP

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