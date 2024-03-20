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Siyaset Böyle kıvraklık görülmedi! Seçimler Özgür Özel'i neredeyse 'Hamas' destekçisi yapacak
Siyaset

Böyle kıvraklık görülmedi! Seçimler Özgür Özel'i neredeyse 'Hamas' destekçisi yapacak

Yeniakit Publisher
2024-03-20 23:21:00 -
Böyle kıvraklık görülmedi! Seçimler Özgür Özel'i neredeyse 'Hamas' destekçisi yapacak

İşgal edilmiş topraklarını kurtarmak amacıyla terör devleti İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunu başlatan Hamas için 'terörist' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimler yaklaşınca söylem değiştirdi.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kalırken partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı.

Bu kapsamda partisi krizlerle boğuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen, muhtarlar ve STK’ların da katılım sağladığı iftar programına katıldı.

Özel'den 'Hamas' kıvraklığı

 

Hamas için daha önce 'terörist' ifadesini kullanan Özel, seçimler yaklaşınca muhafazakarların oyunu kaybetmeme uğruna söylem değiştirmeye başladı.

Konuşmasında 75 yıllık işgalci İsrail'in 'Hamas'tan dolayı saldırı başlattığı mesajını vermeyi ihmal etmeyen Özel şöyle konuştu:
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“İsrail’e Filistin’in, Hamas’ın aylar öncesinde gerçekleştirdiği bir saldırıdan sonra buna cevaben İsrail’in başlattığı, sürdürdüğü ve bugüne kadar 32 bin kişinin ve bunların yarısından fazlası kadınlar ve çocuklardır, hayatını kaybetmiş olması büyük bir utançtır. Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez” 

Erdoğan'ın açıklamasını hedef almıştı

Özgür Özel, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanmıştı.

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