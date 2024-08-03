  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak Kaan ABD'ye geri adım attırdı! F-35'lerle ilgili şok karar

Sözde ahlak timsali reziller! Belediye Başkanı çocuklarla... iğrenç olay!

Dipteydi rekorla döndü! Altın fiyatlarında tırmanış!

Yusuf Kaplan'dan İran'a şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak

“Heniyye’yi ancak İran’da öldürebilirlerdi!” İşte şok eden sebebi

“Atatürk Türkiye’sinde sadece Türkler için yas ilan edilir” diyen Siyonist hayranlarını şok edecek liste

"İlk kez devlete iş yapıyorum" demişti! Aziz Yıldırım'ın savaş gemileri Katar'a doğru yola çıktı

Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle

Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif

İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi
Gündem Böyle kardeş olmaz olsun
Gündem

Böyle kardeş olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:59:00 -
Böyle kardeş olmaz olsun

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'i direksiyon başındayken silahla vurup yaraladı. Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeşler Rahmi Tamer (43) ile Raif Tamer (40) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Abisini direksiyon başında vurdu

Raif Tamer, bu sabah saatlerinde uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisi Rahmi Tamer'in kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer belinden çıkardığı silahı abisi Rahmi Tamer'e doğru ateş açtı. Araca kurşun yağdıran kardeş, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Silah seslerinin duyulması üzerine panik yaşayan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi Tamer'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahmi Tamer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Abisini vurduktan sonra kaçan kardeş Rahmi Tamer ise önce Tekirdağ'a oradan da Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23