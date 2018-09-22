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Böyle hırsızlık görülmedi! Tam 30 dakika bekleyip çaldı

İstanbul Halkalı'da bir genç, araba egzozu için aksesuar parçasını yarım saat süren çabası sonucu kıyafetinin arasına sokarak çaldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:25
Böyle hırsızlık görülmedi! Tam 30 dakika bekleyip çaldı

İstanbul Halkalı Güldallar 1. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto egzoz tamiri ve yedek parçası satan bir dükkanın önünde beklemeye başlayan bir genç, gözüne kestirdiği egzoz aksesuarını yarım saat süren çalışmanın ardından çaldı.

Dükkan önüne satış için çıkarılan egzoz parçasının başında uzun süre bekleyen genç, parçayı önce bir alt rafa, daha sonra bel hizasındaki bir alt rafa taşıdı. Dikkat çekmemek için uzun süre çaba sarf eden şahıs, fırsatını bulduğu anda parçayı kıyafetinin sırt tarafına sokarak olay yerinden uzaklaştı. O esnada dükkanda olan esnaf kısa bir süre sonra egzoz parçasının yerinde olmadığını fark etti. Komşu dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarının kontrol edilmesinin ardından hırsızlık olayı açığa çıkmış oldu.

"NERESİNE TAKACAK BİLMİYORUM"

Oto egzoz işleri yapılan dükkanın sahibi Celal Yıldırım parçanın değerinin 150 lira olduğunu söyledi. Gencin parçayla ne yapacağını merak ettiğini ifade eden Yıldırım, "Ben yazıhanedeydim. Saat 6'ya doğru dışarıya çıktım. Bir baktım parça burada eksik. Yan dükkandaki arkadaşın kamerasına baktık. Genç bir çocuk yarım saat burada dikiliyor. Önce birinci rafa koyuyor, etrafı kolluyor daha sonra bir alt rafa koyuyor sonra da buradan kıyafetinin arkasına koyup uzaklaşıyor. Artık bundan ne beklentisi var, neresine takacak bilmiyorum. Sonuçta bu arabaya takılan bir parça. Değeri 150 lira. Arabaların arkasına süs olarak taktığımız aksesuar" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:25
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