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Yerel Böyle hırsızlık görülmedi! 22 yazlık ve bağ evini soydular...
Yerel

Böyle hırsızlık görülmedi! 22 yazlık ve bağ evini soydular...

Malatya’nın 4 ilçesinde yazlık ve bağ evlerini soyan 2 şüpheli ile eşyaları satın alan bir şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:51:00 -
Böyle hırsızlık görülmedi! 22 yazlık ve bağ evini soydular...

Malatya’nın 4 ilçesinde yazlık ve bağ evlerini soyan 2 şüpheli ile eşyaları satın alan bir şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Yeşilyurt, Akçadağ, Kale ve Hekimhan ilçelerinde 22 faili meçhul yazlık ve bağ evleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.B. ve M.E. adlı şahısların çaldıkları eşyaları iknici el alım satımı yapan E.G. adlı şahsa attıklarını tespit edildi.

Şahısların ev ve depolarında yapılan armada çok sayıda çalınmış malzeme ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.B. ve M.E. adlı şahıslar tutuklanırken, eşyaları satın alan E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)

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