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Gündem Böyle hırsız görülmedi! Evde 4 gün yaşayıp sonra soydular
Gündem

Böyle hırsız görülmedi! Evde 4 gün yaşayıp sonra soydular

İzmir'in Bergama ilçesinde ev sahibinin öldüğü bir eve giren hırsızlar, evde 4 gün yaşadıktan sonra ziynet eşyalarını çaldı. Güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 14:07:00 -
Böyle hırsız görülmedi! Evde 4 gün yaşayıp sonra soydular

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bergama Şubesinin eski başkanı Mukaddes Kuduğ'un vefatının ardından kimsenin yaşamadığı eve gelen oğlu Engin Kuduğ, eve hırsızların girdiğini belirledi.

Güvenlik kameralarına bakan Kuduğ, eve girenlerin bir güvenlik kamerasını kapattığını ancak ikinci kamerayı fark etmediklerini belirledi.

Görüntülerde evde 4 gün kalan iki kişinin ziynet eşyalarını çaldıklarını tespit eden Kuduğ, durumu polise bildirdi.

Polis, kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen M.Ö. ile B.Y'yi yakaladı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kuduğ, gazetecilere yaptığı açıklamada evin talan edildiğini belirterek, "Evde kalırken ara ara gizlice dışarı çıkmışlar. Ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalarak götürmüşler. Eşyaların bir kısmını ele geçirebildik." dedi.

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