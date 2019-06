'Böyle giderse huzurlu yuvalarımız da yıkılır'

Mağdurlar tarafından süresiz nafaka zulmüne tepkiler çığ gibi artmaya devam ediyor.

"10 yıldır nafaka ödüyorum"

Sosyal medya hesabı üzerinden çektiği videoyu yayınlayan bir mağdur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen mağdur İbrahim Yılbaş, 5 ay evli kaldığını, çocuğunu olmadığını belirterek 10 yıldır yoksulluk nafakası ödediğini dile getiriyor.

İkinci bir evlilik yaptığını, bu evlilikten 5 ve 3 yaşlarında 2 tane çocuğu olduğunu belirten Yılbaş, nafakayı düzenli olarak ödemesine rağmen iş yerinin battığını, 4 ay nafaka yatıramadığı için 10 yıldan beri çocuksuz bir bayana nafaka ödediğini ve bunun sonucunda da kendisine hapis davası açıldığını söyleyerek isyanını dile getiriyor.

"Vicdanınız el verir mi?"

Cumhurrbaşkanı Erdoğan'a seslenen Yılbaş, "Böyle bir yetkiyi bayanlara vererek, çocuksuz bir bayana, benim şu anda 2 tane çocuğum var, bir de eşim var, başka hiçbir gelirim yok. 3 ay eğer ki ceza evinde yatarsam sizin vicdanınız el verir mi buna? Vicdanınız razı olur mu? Çünkü benim başka hiçbir gelirim yok. 5 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk ve bir de eşim evde tek başlarına kalacaklar. Belki aç, belki susuz, belki tok. Çünkü başka bir gelirim yok." ifadelerini kullandı.

Eski eşinin durumunun kendisinden kat be kat daha iyi olduğunu da belirten İbrahim Yılbaş, "Çocuklarımın rızkını her ay her ay benden gasp edilerek eski eşime veriliyor" dedi.

Avukat masraflarının da kendisine yüklendiğini belirten Yılbaş, artık adaletli bir yasanın gelmesini beklediğini dile getiriyor.