0553 313 94 23

'Böyle giderse huzurlu yuvalarımız da yıkılır'

Süresiz nafaka zulmü vatandaşların yuvalarını yıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından bu zulme dikkat çeken bir vatandaş ise yetkililere seslendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:02

Mağdurlar tarafından süresiz nafaka zulmüne tepkiler çığ gibi artmaya devam ediyor.

"10 yıldır nafaka ödüyorum"

Sosyal medya hesabı üzerinden çektiği videoyu yayınlayan bir mağdur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen mağdur İbrahim Yılbaş, 5 ay evli kaldığını, çocuğunu olmadığını belirterek 10 yıldır yoksulluk nafakası ödediğini dile getiriyor.

İkinci bir evlilik yaptığını, bu evlilikten 5 ve 3 yaşlarında 2 tane çocuğu olduğunu belirten Yılbaş, nafakayı düzenli olarak ödemesine rağmen iş yerinin battığını, 4 ay nafaka yatıramadığı için 10 yıldan beri çocuksuz bir bayana nafaka ödediğini ve bunun sonucunda da kendisine hapis davası açıldığını söyleyerek isyanını dile getiriyor.

"Vicdanınız el verir mi?"

Cumhurrbaşkanı Erdoğan'a seslenen Yılbaş, "Böyle bir yetkiyi bayanlara vererek, çocuksuz bir bayana, benim şu anda 2 tane çocuğum var, bir de eşim var, başka hiçbir gelirim yok. 3 ay eğer ki ceza evinde yatarsam sizin vicdanınız el verir mi buna? Vicdanınız razı olur mu? Çünkü benim başka hiçbir gelirim yok. 5 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk ve bir de eşim evde tek başlarına kalacaklar. Belki aç, belki susuz, belki tok. Çünkü başka bir gelirim yok." ifadelerini kullandı.

Eski eşinin durumunun kendisinden kat be kat daha iyi olduğunu da belirten İbrahim Yılbaş, "Çocuklarımın rızkını her ay her ay benden gasp edilerek eski eşime veriliyor" dedi.

Avukat masraflarının da kendisine yüklendiğini belirten Yılbaş, artık adaletli bir yasanın gelmesini beklediğini dile getiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
  1. süresiz nafaka zulmü
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. yoksulluk nafakası
  6. İbrahim Yılbaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    1. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
    2. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    3. Otogarlarda seçim hareketliliği
    4. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    5. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    6. Kendi ağırlığının 850 katını..
    7. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    8. Makine halısı üretiminin merkezi..
    9. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    10. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    11. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    12. İngiltere'den İran'a ziyaret
    13. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    14. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    15. Babakale köyünün tek seramikçisi
    16. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    17. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    18. Kütahya’dan derece ile döndüler
    19. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    20. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!