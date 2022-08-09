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Aktüel Böyle gelenek olmaz olsun! Düğünde skandal ötesi görüntüler
Aktüel

Böyle gelenek olmaz olsun! Düğünde skandal ötesi görüntüler

Bursa’da bir düğünde damada tasma takılıp jartiyer giydirildiği anlar büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 16:18:00 - 2022-08-09 16:19:31

Bursa’da bir düğünde damada arkadaşları tarafından tasma takılıp jartiyer giydirildi. Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde yaşanan rezil olay sosyal medyada infiale yol açtı.

Sokak düğününde arkadaşları sözde "düğün adeti" olarak M.Y, isimli damada kırmızı jartiyer giydirip tasma taktı. Yerde emekletilen damadın skandal ötesi görüntüleri izleyenlere "Böyle gelenek olmaz olsun" dedirtti.

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