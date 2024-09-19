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Yerel Böyle evlat olmaz olsun! Babasına dehşeti yaşattı
Yerel

Böyle evlat olmaz olsun! Babasına dehşeti yaşattı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 11:13:00 - 2024-09-19 11:16:19

Böyle evlat olmaz olsun denilen olay Kırıkkale'de yaşandı. Aile içinde çıkan kavga sırasında oğlu tarafından kolundan bıçaklanan baba, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içerisinde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Tacettin Cim (53), eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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