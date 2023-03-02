Böyle dizi olmaz olsun... Ömer, mide bulandırıyor! Şaşkına çeviren çıkış

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de verilen ince mesajlar izleyenlerin midesini bulandırıyor.

Babası İmam olan ve devamlı sorunlar yaşayan mütedeyyin bir genci oynayan karaktere öyle bir abi profili çizilmiş ki... Her bölümde bir şey kıran, bağıran çağıran Tahir karakteri, kardeşini kollayan biri gibi gösterilen ama mütedeyyin insanları karalamak adına her türlü rezilliği yapan bir abi profili izleyenlerin gözlerine sokuluyor...

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi konusuyla büyük tartışmalara sebebiyet vermişti.

Dizide Tahir karakterine hayat veren Onur Bilge adlı oyuncunun ise; her bölümde öfke patlaması yaşayan, eşine ve çocuklarına sert davranışlarda bulunan, bir bölümde telefon kıran, bir bölümde gitar parçalayan, bir bölümde kardeşinin yakasına yapışan bir profil çizmesi ise, mütedeyyin insanların toplum nezdinde böyle algılanmasına sebebiyet vermesi için uğraşılıyor yorumlarına neden oldu.

Her hafta böylesi bir karakterin Ömer dizisi adı altında sergilenerek dindar gençler arasında kutuplaştırıcı bir model olarak görülmesi ise büyük tepkilerin odağında yer buldu.

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Dizide özellikle İmam olan bir karakterin evlatlarının bu denli kötü bir tablo içerisinde gösterilerek subliminal mesajlar verilmesi ise tepkiyle karşılanıyor.

Ömer dizisi haziran ayında sezon finali yapacak ve eylül ayına kadar ekranda olmayacak.