Böyle çiğköfte dürümü mü sarılır! Şov yapayım derken mide bulandırdı
Sosyal medyada fenomen olacağım diye kamera karşısında şaklabana dönenler tepki çekmeye devam ediyor. Çiğ köfte satan bir adamın, koltuk altına elini sokup aynı elle dürüm hazırlaması ve tuhaf hareketlerle satış yapması tepki çekti.
Sosyal medyada fenomen olmak isteyen yaşını başını almış insanların şaklabanlık yapması Türk toplumunu dejenere etmeye devam ediyor.
Çiğ köfte satan bir adamın, koltuk altına elini sokup aynı elle dürüm hazırlaması ve tuhaf hareketlerle satış yapması sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu görüntüler, sağlık ve hijyen standartlarına uyulmaması nedeniyle insan sağlığını tehlikeye attığı için endişeye neden oluyor.
En son bu görüntüler sosyal medyada Hindistan’da görülmüştü.
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