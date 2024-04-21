  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Dev operasyon! 194 gözaltı var

Fotoğrafta görülen PKK ve MLKP terör örgütünün sözde liderlerinin Akıbetleri ne oldu? Tek tek açıklıyoruz

Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor
Sosyal Medya Böyle çiğköfte dürümü mü sarılır! Şov yapayım derken mide bulandırdı
Sosyal Medya

Böyle çiğköfte dürümü mü sarılır! Şov yapayım derken mide bulandırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 13:20:00 -

Sosyal medyada fenomen olacağım diye kamera karşısında şaklabana dönenler tepki çekmeye devam ediyor. Çiğ köfte satan bir adamın, koltuk altına elini sokup aynı elle dürüm hazırlaması ve tuhaf hareketlerle satış yapması tepki çekti.

Sosyal medyada fenomen olmak isteyen yaşını başını almış insanların şaklabanlık yapması Türk toplumunu dejenere etmeye devam ediyor.

Çiğ köfte satan bir adamın, koltuk altına elini sokup aynı elle dürüm hazırlaması ve tuhaf hareketlerle satış yapması sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu görüntüler, sağlık ve hijyen standartlarına uyulmaması nedeniyle insan sağlığını tehlikeye attığı için endişeye neden oluyor.

En son bu görüntüler sosyal medyada Hindistan’da görülmüştü.

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor
Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor

Marşı okumayanlarla yol yürüyenler utansın! İHL’li kızların İstiklal Marşı videosu sosyal medyayı salladı
Marşı okumayanlarla yol yürüyenler utansın! İHL’li kızların İstiklal Marşı videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal Medya

Marşı okumayanlarla yol yürüyenler utansın! İHL’li kızların İstiklal Marşı videosu sosyal medyayı salladı

17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!
17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!

Eğitim

17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu
Ekonomi

Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu

Türkiye kısa süre önce yerli ve milli cep telefonu üretimine başlamıştı. Yerli ve milli otomobil, TOGG T10X modelinin başarısı ses getirirke..
Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?
Gündem

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Diyarbakır Bağlar’da belediye önünde kadın teröristlerin anısına dikilen heykel, 2019 yılında kayyım tarafından kaldırılmıştı Diyarbakır Bel..
O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!
Dünya

O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in katıldığı bir törenle bilişim destek kuvvetini kurdu. Xi Jinping, güçlü ve modern ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23