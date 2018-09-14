Böyle ceza görülmedi! Leipzig'da çarkıfelekli ceza...

Leipzig, oyuncu cezaları için bir 'çarkıfelek' hazırladı. Ceza verilecek oyuncular için çarkıfelek dönecek ve çıkacak ceza, oyuncuya uygulanacak.

YEMEK SERVİSİ, ÇİM BİÇMEK, İÇECEK HAZIRLAMA...

Çarkıfelekte mağazada çalışma, yemek servisi, stadyum turu, çimleri biçmek, çalışanlara hediye, top toplayıcılık, akademi hocasına yardım, içecek hazırlama, malzemeci olma, takım otobüsünü hazırlama, idmanda pembe forma giyme cezaları yer aldı.

''OYUNCULAR İÇİN DAHA ZOR''

Sportif Direktör Ralf Ragnick, yeni ceza hakkında ''Bu cezalar futbolcuları daha çok yaralayacak. Mesela boş zamanlarında 3-4 saat mağazada çalışmak zorunda kalacaklar.'' diye konuştu.

İşte Leipzig'in ceza çarkında bulunan cezalar:

-Mağazada çalışma

-Yemek servisi

-Stadyum turu

-Çimleri biçmek

-Çalışanlara hediye

-Top toplayıcılık

-Akademi hocasına yardım

-İçecek hazırlama

-Malzemeci olma

-Takım otobüsünü hazırlama

-İdmanda pembe forma giyme