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Böyle centilmenlik görülmedi! Fuat Çapa'dan Karabükspor'a büyük jest

Kardemir Karabükspor'a konuk olan Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusunu oyundan aldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:07
Böyle centilmenlik görülmedi! Fuat Çapa'dan Karabükspor'a büyük jest

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor'dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair-play örneği göstererek İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.

Eskişehirsporlu taraftarlar, Karabüklü oyuncuları bağrına bastı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa'nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:07
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