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Gündem Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par
Gündem

Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par

Gazeteciliğin ilkesi olan Ne, Nerede, Nasıl, Neden, Ne zaman ve Kim sorularını sormadan, Kim? yerine bir grup diye geçiştiren ve o gruba 'geri kafalı, Karaktersiz gibi terbiyesizce ithamlar yapılabilir mi? Böyle bir terbiyesizliği kim yapar? Tabi ki Kübra Par. Elinde tuttuğu bir tarafı keskin kılıç ile vurmaya devam ediyor. Bir tarafı keskin olan kılıç, kendisi gibi düşünenlere bir zarar vermezken farklı düşünenleri kesip biçiyor. Son yazısında olduğu gibi...

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:17:00 - 2023-03-21 20:37:36
Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par

Habertürk'teki köşesinde ahkam kesen bu hanımefendi! Keşke Kadın Hakları savunuculuğuna soyunmadan 'İnsan Hakları' savunuculuğuna soyunsaydı da kendisi gibi düşünmeyen AK Partili milletvekillerini 'Karaktersiz' ya da 'Geri kafalı' olarak nitelemeseydi. O zaman kadının da erkeğin de hakkını gerçekten savunmuş olurdu.


"AK Parti’nin müthiş erkek dayanışması" başlığı ile yazdığı yazıda "AK Parti’nin erkek kurmayları arasında müthiş bir dayanışma var.
Ne zaman içlerinden birine muhalefetten biri söz söylese ötekiler anında destek tweetleri atmaya başlıyorlar.
Fakat ne hikmetse söz konusu AK Parti’de görev yapan kadın siyasetçiler olduğunda kafalarını kuma gömmeyi tercih ediyorlar."

diyerek saydırmaya başlayıp, güya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sahip çıkıyor. Eğer elinden gelse AK Partide görev yapan iki değerli insanı bir kaşık suda boğacak karaktere sahip bu gazeteci yazısına AK Parti'li milletvekillerini aşağılayarak son veriyor.

"Aynı geri kafalı grup Kadem’e ve Sümeyye Erdoğan’a saldırdığında da yine sesleri çıkmamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oysa karakter ve duruş tam da böyle zamanlarda belli olur.

Bu çirkinlik karşısında susarak kaybettiler."


Kafasını kuma sokanlar kim? Derya Yanık ve Özlem Zengin'e sahip çıkmayanlar kim? AK Parti içerisindeki geri kafalı grup kim? AK Parti içerisindeki 'karaktersizler' kim?
Cennetin annelerin, yani kadınların ayakları altında olduğuna inanan AK Partili bu insanları töhmet altında bırakma. Özür dile Kübra Par. Ola ki senin gibi düşünmeseler bile özür dile. Düşünceye saygı göstermeyenlerin ne kadınlara ne çocuklara ne de insanlara saygı göstermediklerini biliyor olman gerek.

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