Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par

Habertürk'teki köşesinde ahkam kesen bu hanımefendi! Keşke Kadın Hakları savunuculuğuna soyunmadan 'İnsan Hakları' savunuculuğuna soyunsaydı da kendisi gibi düşünmeyen AK Partili milletvekillerini 'Karaktersiz' ya da 'Geri kafalı' olarak nitelemeseydi. O zaman kadının da erkeğin de hakkını gerçekten savunmuş olurdu.



"AK Parti’nin müthiş erkek dayanışması" başlığı ile yazdığı yazıda "AK Parti’nin erkek kurmayları arasında müthiş bir dayanışma var.

Ne zaman içlerinden birine muhalefetten biri söz söylese ötekiler anında destek tweetleri atmaya başlıyorlar.

Fakat ne hikmetse söz konusu AK Parti’de görev yapan kadın siyasetçiler olduğunda kafalarını kuma gömmeyi tercih ediyorlar."

diyerek saydırmaya başlayıp, güya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sahip çıkıyor. Eğer elinden gelse AK Partide görev yapan iki değerli insanı bir kaşık suda boğacak karaktere sahip bu gazeteci yazısına AK Parti'li milletvekillerini aşağılayarak son veriyor.

"Aynı geri kafalı grup Kadem’e ve Sümeyye Erdoğan’a saldırdığında da yine sesleri çıkmamıştı.

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Oysa karakter ve duruş tam da böyle zamanlarda belli olur.

Bu çirkinlik karşısında susarak kaybettiler."



Kafasını kuma sokanlar kim? Derya Yanık ve Özlem Zengin'e sahip çıkmayanlar kim? AK Parti içerisindeki geri kafalı grup kim? AK Parti içerisindeki 'karaktersizler' kim?

Cennetin annelerin, yani kadınların ayakları altında olduğuna inanan AK Partili bu insanları töhmet altında bırakma. Özür dile Kübra Par. Ola ki senin gibi düşünmeseler bile özür dile. Düşünceye saygı göstermeyenlerin ne kadınlara ne çocuklara ne de insanlara saygı göstermediklerini biliyor olman gerek.