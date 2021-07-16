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Gündem Böyle bir rezalet görülmedi! Dedesinin mezarına dikti
Gündem

Böyle bir rezalet görülmedi! Dedesinin mezarına dikti

Afyon'un Dazkırı ilçesinde rezalet bir olay yaşandı. İlçede yer alan bir mezarın üstünde kenevir bitkisi yetiştirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine, dede ve ananesinin mezarına kenevir diken torun Ç.G yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 16:02:00 -
Böyle bir rezalet görülmedi! Dedesinin mezarına dikti

Afyon'un Dazkırı ilçesinde 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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