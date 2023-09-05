Böyle bir gün yaşamak istemezdiniz: O ilçede aynı gün içinde yaşanan onlarca olumsuzluk şaşkına çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafo patladı, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yağış anında Gölköy ve Gündoğan bölgelerinde 10 farklı yangının çıktığı öğrenildi.

İlçede sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gölköy Mahallesi’nde iddiaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Trafo, alev alev yanarken duman geniş bir alandan görüldü. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan trafoya müdahale ederek söndürdü. Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Öte yandan Gölköy ve Gündoğan mahallelerinde yağış anında ufak çaplı 10 adet yangının çıktığı öğrenildi. 2’si otelde olmak üzere ikametlerde ve trafolarda çıkan bu yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda evde elektrikli aletlerin bozulduğu belirtildi.