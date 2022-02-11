Böyle bir cezanın hukukta yeri yok

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Hakaret ve FETÖ’nün şaibeli iftiralarını deşifre ettiğimiz İP’li Akın Uyar’ın gazetemizi susturma davasında mahkemeden çıkan skandal karar tartışma konusu oldu. İP Disiplin Kurulu Üyesi Uyar’ın “Akit beni yazdı gelirim azaldı” diyerek manevi tazminatın yanısıra maddi tazminat da istediği davayı karara bağlayan Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Şerife Pınar Taşdemir, 2019/268 Esas sayılı davada Akit’i tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkemenin zamanaşımını da dikkate almadan İP’li avukat lehine verdiği karar hukuk tarihine skandal bir karar olarak geçti.

Akit'i suçlayan suçlu

Skandala ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Divan Başkanı Av. Mustafa Kuran, “Böyle bir olayda cezalandırılması gereken Akit değil, FETÖ’yle iltisaklı kişilerin yorum ve beyanlarını paylaşanlardır” dedi. Kuran, şunları dile getirdi: “FETÖ’nün propagandasını yapıp ihanete imza atanlar, ülkeyi 15 Temmuz darbesine sürükleyene kadar atılan yalan ve iftiraların yayılmasını sağlayanları Allah ıslah etsin. Mahkemenin bu kadarı asla hukuki değildir. Bu tür paylaşımlar o örgütün elemanlarının propagandasını yapmaktır. 250 şehit verdiğimiz 15 Temmuz direnişini ‘darbecilere işkence edildi’ şeklinde görmek de aynı şekilde cezalandırılması gereken yorumlardır. Bu kararın hangi saiklerle alındığını anlamak mümkün değil. Böylesine kararlar hem vicdanları, hem kamuoyunu hem de FETÖ’yle mücadele eden vicdanlı kadroları yaralar, üzer. Akit’in böyle bir haberi yapması değil, yapmaması yanlış olurdu. Ülkenin en büyük problenlerinden birisi FETÖ’cülerin gizli ve aşikar Türkiye aleyhinde çalışıp, vatanına sahip çıkanları cezalandırma girişimleridir. Akit’e böylesine bir davada böylesine bir ceza verilmesini Tüm Hukukçular Birliği olarak kabul etmiyoruz. 54 senelik avukat olarak söylüyorum: FETÖ örgütünün yanında olmak, propagandasını yapmak bence vatana ihanetten daha ağırdır ve cezalandırılarak kamu vicdanında da mahkum olması gerekmektedir.”

Adalet tecelli edecektir

Üst mahkeme sürecinde adaletin tecelli edeceğine inandığını belirten Hukukçu Kuran, şöyle devam etti: “Adil olan, adaleti temsil eden ve yalnız kanunların emrinde olan hakimlerin böyle menfi bir karar vermesi mümkün değildir. Mahkemenin bu kararı mutlaka münakaşa edilmelidir. Adalet Bakanlığı dosyaya bizzat eğilmeli, mercek tutmalıdır.”

Habercilik hiçe sayıldı

Hukukçular Derneği Temsilcisi Avukat Latif Cem Baran da, şunları ifade etti: “Akit gazetesi milli-manevi değerlere ehemmiyet veren, halkını düşünüp devletinin âli menfaatlerini düşünen bir yayın organımızdır. Çizgisi uzun yıllardır bellidir. İnsanımızı adeta irşad eden yayınları büyük emek sonucudur. Akit’in bütün haberlerinde bu açıkça görülürken, böyle bir haber dolayısıyla tazminata mahkum edilmesine hukuken şaşırdım ve kabullenmekte zorluk yaşıyorum. Akit’in geleceğe dönük birçok haberinde insanlarının algılarının menfi manada oluşturulmaya çalışıldığı dönemlerde gerçek ve aydınlatıcı haberlerinden bir tanesi olan bu haber dolayısıyla hukuki bir durumla karşılaşması bir hukukçu olarak beni derinden üzmüştür.”

Garabet düzeltilmeli

Haber dolayısıyla maddi zarar gördüğünü iddia edenlerin, geçmiş yılla birlikte mukayeseli olarak aldığı dava dosyalarının sayısını ve bedellerini noter aracılığıyla mahkemeye sunması gerektiğini vurgulayan Baran, şöyle devam etti: “Böyle bir şeyin olmadığını gördük. Dosyanın içeriğini tam olarak bilmemekle birlikte ben temenni ediyorum ki Yargıtay aşamasında Akit’in yaşadığı bu hukuki garabet, eminim ki düzelecektir. Delillerin tam toplanmadığı, tam değerlendirilmediği, haberin doğru yorumlanmadığı, gerekli bilirkişi görüşlerinin eksik alındığı öngörüldüğünde inanıyorum ki Akit gazetesinin habercilik değerlerini hiçe sayan ve geleceğe dönük gazetecilik performansını kırmaya dönük bu karar bozulacaktır.”

Zararda zilliyet bağı

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Av. Mehmet Şamil Şenalp ise, haksız fiil iddiasına dayalı bir tazminattan söz edebilmek için hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağı unsurlarının aynı anda gerçekleşmiş olması gerektiğini söyledi. Hukuka aykırı bir fiilin olmadığı yerde tazminatın olamayacağına değinen Şenalp, şunları kaydetti: “Basın Anayasal güvence altındadır. Yapılan bir haber gerçeğe aykırı olmadığı sürece sadece haber birilerinin hoşuna gitmediği için tazminata hükmedilmesi mümkün değildir. Siyasete talip olan, toplumun gözünün önünde olan kişiler hakkında zarar olgusuyla sokaktaki vatandaşın zarar olgusu elbette birbirinden farklılık arz etmektedir. Siyasi olarak kendi kitlesinden alkış alan bir davranışın, karşı kitlede hoş karşılanmıyor olması kişi için zarar olarak değerlendirilemez. Ortada kişiye ve kitleye göre değişmeyen objektif bir zarar bulunması gerekir. Bu nedenle mahkemeler kararlarını her olay için somut şartlara ve zarar verdiği iddia edilen kişilere göre verirler.”

İspattan yoksun

Şenalp, sözlerini şöyle tamamladı: “Manevi tazminat miktar olarak bir noktada hakimin takdirinde ise de maddi tazminat miktar olarak her türlü kuşkudan uzak net bir şekilde ispat edilmek durumundadır. İsnat edilen fiil nedeniyle zarara uğradığını iddia eden kişinin bu fiil nedeniyle diğer yandan bir kazancı menfaati oluşmuşsa bu durum da nazara alınmalıdır. Tüm bunlarla birlikte haksız fiilden kaynaklı tazminat hakkı süresiz bir hak olmayıp zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır. Üst mahkemelerin somut olayın gerçeklerine daha uygun bir karara ulaşılacağına inanıyorum.”

İşte o galiz küfürler...

Akit’in ifşa ettiği için cezalandırıldığı İP’li Avukat Akın Uyar’ın “@akinnuyar” uzantılı Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarının bazıları şöyle:

FETÖ’nün sosyal medyadaki kumpas hesabı Fuat Avni’nin seçimlerdeki sandık başkanlarının isimlerini sıralayıp “Ak hırsızlar listesi” diyerek hedef gösterdiği 21 Eylül 2015’teki paylaşımını Akın Uyar kendi adresinde paylaştı. Akit yakaladı.

Fuat Avni’nin “Plan gerçekleşirse, YSK’nın sitesine girenler kendi sandık sonucunu doğru görecek ama genel sonuç AKP’nin ayarladığı şekilde olacak.” ifadelerine yer verdiği paylaşımı Uyar tarafından aynen paylaşıldı. Kimse görmedi, Akit haberleştirdi.

Fuat Avni’nin 10 Eylül 2015’te Başkan Erdoğan’a “Yezid” dediği bir diğer paylaşım da Avukat Uyar’ın resmi hesabında paylaşıldı. Gazetemiz haberinde yayınladı.

Fuat Avni’nin köşe yazdığı Rotahaber isimli FETÖ sitesinin sahibi Ünal Tanık’ın “İstanbul’da polis, sohbet toplantısını basıp 17 kişiyi gözaltına aldı.” şeklindeki paylaşımını RT’leyerek takipçilerine aktardı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün, örgütün yayın organlarından Postmedya’dan alıntıladığı bir görsele yaptığı “Bozulma devrinin yeniçerileri gibi ‘söyletmen vurun’ haykırışlarıyla manşet atan medya organları var” yorumunu Uyar, RT etti.

FETÖ firarisi Tarık Toros’un 4 Ağustos 2015’teki “Arınç.. dün-bugün.. yan yana okuyun” yorumunu sahiplenip paylaşan kişi de Akın Uyar!

Akın Uyar’ın 20 Ağustos 2015 tarihli paylaşımı: “Bir o.... çocuğu ancak böyle yapar”

15 Temmuz darbe kalkışması sürecinde, 18 Temmuz 2016 tarihli paylaşımı: “Burada vatandaşla birlikte polis de linç ediyor”

16 Temmuz’da @Deren__71 isimli FETÖ’cünün paylaşımını RT’leyerek: “Teslim aldığınız PKK’lı kahpelere bile bunu yapmadınız yuh!”

FETÖ trollerinden @cool_faik adlı kullanıcının “Öcalan’ın ses kaydı servis edildi. Erdoğan PKK ile kol kola girmiş” başlıklı yalanını 3 Mayıs 2016’da paylaştı.