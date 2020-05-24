  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Böyle bayramlaşma görülmedi

Bursa’da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:38:26 -
Böyle bayramlaşma görülmedi

Bursa’da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti. Bayram sabahı gençler, ailenin büyüklerinin elleri yerine ellerindeki sopaya şişirerek bağladığı eldivenleri öptü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerden kimi düşündürürken, kimi ise gülümsetiyor. Bursa’nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi ise görenleri şaşırttı. İznik ilçesinin Sarıağıl Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafeye riayet eden aile bireylerinden gençler, büyüklerinin ellerini öpmek yerine korona virüs tedbirlerine uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü. Gençlerin ve aile büyüklerinin ilginç anları herkesi gülümsetti.


Aile bireyleri korona salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerine belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste şoke eden İstanbul detayı! Netlix'in üç dizisi büyük tartışma konusu oldu
Medya

Koronavirüste şoke eden İstanbul detayı! Netlix'in üç dizisi büyük tartışma konusu oldu

Dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüsün doğal olup olmadığı gizemini korkuyor. ABD ve birçok ülke koronavirüsün Çin'de üretildiğini savun..
Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti
Gündem

Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti

Araştırmacı, stratejist Murat İrfan Ağcabay, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin korkutan açıklamalar yaptı. Ağcabay, k..
Tek icraati heykel dikmek olan CHP, şimdi de kafayı Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı
Gündem

Tek icraati heykel dikmek olan CHP, şimdi de kafayı Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı

Tek icraati heykel dikmek olan ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şimdi de kafayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla b..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı