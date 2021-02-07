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Gündem Böyle alçaklık görülmedi! Orayı hedef aldılar
Gündem

Böyle alçaklık görülmedi! Orayı hedef aldılar

Tüm Türkiye'de şifa arayan hastalar için kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bir siber saldırı düzenlendiği söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:51:00 - 2021-02-07 21:53:29
Böyle alçaklık görülmedi! Orayı hedef aldılar

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bir siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, 4 kenti etkileyen olayda çağrı merkezinin hatsız numaralardan sürekli aranıp kilitlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Olayda, 4 ilde yaklaşık 17.51'de başlayan yoğunluk dikkat çekti. İddialara göre bu illerdeki hatlar aynı internet tabanlı telefonlarla aramalar yapılarak hacklenmeye çalışıldı.

Söz konusu illerde karşı operatörlerden gelen karşı hamle ile bu hatlardan gelen aramaların engellendiği ifade edildi. Vatandaşların bu süre içinde 112 acil hattına ulaşmakta güçlük çektiği de kaydedildi.

Sadece İstanbul'da yılda en az 7 milyon çağrı geliyor

Acil bir hastanın, yaralının ya da hayati tehlikesi bulunan bir vatandaşın yaşama tutunması gayesiyle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne sadece İstanbul’da yılda en az 7 milyon çağrı geldiği belirtiliyor.

Bu hatların lüzumsuz meşgul edilmemesi için yetkililerce uyarı yapılırken pazar akşam üzeri yaşanan gelişmeler sonrası ise araştırma başlatıldığı ileri sürülüyor.

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