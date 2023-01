Böyle alçaklık görülmedi! Camideki o rezilliğe çok sert tepki

Teşhirci sosyetik Eda Taşpınar, tarihi bir otelin içinde yer alan camide verdiği pozla büyük bir skandala imza atmıştı. Cami içerisinde uygunsuz kıyafetiyle poz verip sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kalmıştı. Söz konusu skandala çok sert tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, şunları kaydetti:

"Eda Taşpınar, 2023 yılının gelişini camide çektirdiği bir fotoğraf karesiyle kutladı. Ancak uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccade vazifesi gören halılara basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Taşpınar'a tepki yağdı. Üstelik fotoğrafın altında da "Mutlu yıllar sevgililerim" notunu düştü. Sultanahmet'te eskiden hapishane olan otelin içerisindeki Sultanahmet Cezaevi Camii/ Hayyatin-i Hassa Camii'nin içinde poz veren Eda Taşpınar'a tepki yağınca otel yetkilileri, "Bizim olayla bir alakamız yok. Eda Hanımın kendisi hotel içerisinde fotoğraf çekilmek istedi. Biz olayın tarafı değiliz. Kendisine verdiğimiz bir izin yok" diye açıklamada bulundu.

Eda Taşpınar'ın insanların inançlarını yok sayarak seccade üzerinde ayakkabılarıyla ve uygunsuz kıyafetiyle poz vermesi toplumun her kesiminden tepki gördü. Her kesimi diyorum çünkü ibadethaneler her dinden insan için kutsaldır. Bu işin şaka yapılacak bir yanı olamaz. 'İnsanların inançlarıyla alay edilemeyeceği', 'İşin suyunun çıktığı', 'Özür dilemeli' gibi yorumlar sosyal medyada çalkalandı. Taşpınar cephesinden ise hâlâ bir özür gelmedi…

Uzmanlar hep uyarıyor; aşırı güneşe maruz kalınması, beyin fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açıyor diye… Eda Taşpınar'ın da tüm yazı güneş altında bronzlaşarak geçirdiği düşünüldüğünde bilim bir kez daha haklılığını göstermiş oldu.

Değilse hiçbir insan, böyle duyarsız, saygısız ve kendini bilmez bir harakete imza atmazdı."