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Dünya Boykota tepki, Türkiye'ye destek: Araplar piyonlara başkaldırdı
Dünya

Boykota tepki, Türkiye'ye destek: Araplar piyonlara başkaldırdı

Arap aktivistler, Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine uyguladığı “yarı resmi boykot”a karşı sosyal medyada Türkiye’ye destek kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:05:00 -
Boykota tepki, Türkiye'ye destek: Araplar piyonlara başkaldırdı

Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı El-Aclan’ın “Türkiye’ye ithalat, yatırım ve turizm alanlarında boykot” çağrısında bulunması sonrası Körfez ülkelerinden birçok aktivist, Twitter’da Türkiye’ye destek için harekete geçerek, Arapça “Türkiye’ye destek için halk kampanyası” etiketiyle bir kampanya başlattı.

Kampanyaya katılan binlerce Suudi’den biri olan akademisyen Ahmed bin Raşid bin Said, “Biz Türkiye’ye destek için halk kampanyasından yana bir ulusuz. Türk ürünlerini boykota karşı çıkıyor, normalleşme sevdalısı baskıcı rejimleri, Siyonist oluşumla dostça ilişki tecrübesiyle baş başa bırakıyoruz” dedi.

Katarlı yazar Cabir el-Harmi, “Tüm onurlu ve özgür insanlar Türkiye’nin yanındadır. Türkiye’ye destek için halk kampanyasından yanadır. Köleler ve Siyonistler ise Türkiye’ye boykottan yanadır” ifadesini kullandı. Kuveytli araştırmacı Halid el-Uteybi, “Türkiye, Müslüman gelişmiş bir devlet, her türlü desteği hak ediyor. Türk malları son derece kaliteli, fiyatları da uygun” derken Suudi Arabistanlı gazeteci ve yazar Ömer bin Abdulaziz de “Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkardıkları, Somali’nin kalkınmasına destek verdikleri, Katar’ı işgal projesini durdurdukları, Libya’da Trablus ablukasını kırdıkları, Filistin davasına destek verdikleri için ve ürünleri Cebel Ali’den gelmediği için Türkiye’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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