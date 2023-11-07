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Siyaset Boykota TBMM de katıldı!
Siyaset

Boykota TBMM de katıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:31:00 -
Boykota TBMM de katıldı!

İşgalci rejimin Gazze'deki soykırımına açık destek veren şirketlerin ürünlerine karşı Türkiye'de başlatılan boykot kampanyasına belediyelerin ardından TBMM de katıldı.

İşgalci rejimin Gazze'deki soykırımına açık destek veren şirketlerin ürünlerine karşı Türkiye'de başlatılan boykot kampanyasına belediyelerin ardından TBMM de katıldı.

İşgal rejimi destekçisi şirketlere ait ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, işgalci rejimin Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.

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