Boykota destek için yerli atak! Bu markette hiçbir İsrail ürünü satılmıyor

Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonrası tepkilerin de etkisiyle yerli ürünlere ilgi artıyor.

Merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi'nde 8 arkadaş, İsrail bağlantılı ürünlerin bulunmadığı "boykot marketi" hizmete açtı.

Yaklaşık 5 ay önce hizmete giren marketin girişinde "Bu işletmede İsrail ürünleri satılmamaktadır" afişi yer alıyor.

Filistin Dayanışma Marketi (FİDAM) Boykot AVM sahiplerinden Cengiz Rağbetli, AA muhabirine, Filistin'deki zulme bir tepki olarak yerli ürünlerden oluşan "boykot marketi" fiili olarak hayata geçirdiklerini söyledi.



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Boykotlu ürünleri markete koymadan bu işin yapılabileceğini kanıtladıklarını belirten Rağbetli, "İsraillilerin Filistin'de başlatmış olduğu soykırımdan dolayı biz de vatandaş olarak bu konuda ne yapabiliriz diye kafa yorduk. 8 arkadaşla bir araya geldik. Boykot söylemini fiilden eyleme geçirdik. Gözle görülür, somut bir şekilde vatandaşımıza bu imkanı sunduk. Marketimizde boykot ürünlerinin satılmadığı, tamamen yerli, tamamen milli ürünlerin satıldığı bir ortam oluşturmak için bu işe giriştik. Bunun da başarılabileceğini kanıtladık." diye konuştu.

Rağbetli, vatandaşlardan güzel dönüşler aldıklarına dikkati çekerek, "Bu konuda vatandaşın duyarlılığı çok. Bizi arayan arkadaşlar oluyor. Bunun şubeleşmesi için böyle bir çalışmamız da var. Bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırabilir miyiz? Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Çok güzel de tepkiler alıyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapıyorlar"

Market sorumlusu Mehmet Burak Korkmaz da 4 bin çeşit ürünün bulunduğu markete gelenlerin gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını kaydetti.

Korkmaz, "Vatandaşımız artık İsrail malı almak istemediği için, boykot ettiği için bizi tercih ediyor. Şu ana kadar olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizin hepsi Türk tedarikçileri tarafından sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Marketten alışveriş yapan Ramazan Sağır ise İsrail mallarını boykot etmek için bu marketten alışveriş yaptığını vurguladı.

Sağır, bu tür marketlerin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde bunun yapılması lazım. Hatta dünya genelinde bunun yapılması lazım. Çünkü yapılan zulümler, bütün katliamlar parayla yapılıyor, maddi güçle yapılıyor, imkanlarla yapılıyor. Bunların da bütün maddi imkanlarını elimizden geldiği kadar kesmek gerekiyor. Küçük büyük demeden her insan elinden ne geliyorsa onu yapması gerekir. 'Ben bunu yapsam da ne olur' dememek lazım. Herkes kendi imkanı dahilinde onların malını tüketmemesi, kullanmaması, almaması lazım. Onlarla ticaret yapmamak lazım."

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