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Gündem Boykot Yolu'ndan siyoniste tepki gösterenlere büyük destek!
Gündem

Boykot Yolu'ndan siyoniste tepki gösterenlere büyük destek!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 17:56:00 - 2024-01-16 18:16:22
Boykot Yolu'ndan siyoniste tepki gösterenlere büyük destek!

Boykot Yolu adıyla açılan bir internet sitesinde boykota destek vermek isteyip markaların boykotlu olup olmadığını öğrenmek isteyen duyarlı Müslümanlara önemli bir hizmet veriliyor.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam ettiği soykırım, dünya genelindeki Müslümanları ayağa kaldırdı.

Duyarlı Müslümanlar yahudi mallarını almayarak boykot ederken, "Boykot Yolu" adıyla yeni bir proje üzerinde çalışıldı.

Alternatif ürünü bir tıkla bulma imkanı!

Projenin tanıtımında şu ifadeler yer aldı:

Projemiz ile artık marketlerde uzun uzun markaların boykot durumlarını aramak yerine, projemiz içerisindeki arama çubuğuna markanın ismini yazarak çok hızlı bir şekilde bulabilir, yanındaki “Alternatifi Gör” butonuna basarak uygun veya yerli ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz.

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