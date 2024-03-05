Hani işe yaramazdı? Boykot Starbucks'ın belini kırdı!
Gazze'ye yönelik saldırılara destek vermesi sebebiyle Müslümanlar tarafından boykot edilen Starbucks'ın binlerce çalışanını işten çıkartacağı öğrenildi.
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde soykırım niteliğindeki saldırılarına 7 Ekim'den beri aralıksız devam ederken, Müslümanlar siyonist ürünleri ve siyoniste destek verenleri boykot ediyor.
Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks, Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığa sahip Batılı ülkelerin vatandaşları tarafından da tepki çekti.
İngiliz yayın organı Sky News, Starbucks'a ilişkin dikkat çeken bir haber kaleme aldı.
Haberde Starbucks'ın "Gazze bağlantılı boykotlar nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracak" denildi.
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